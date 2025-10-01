MN - Bellinazzo su San Siro: "Inter e Milan si sono comportate bene. La politica deve dare risposte chiare"

Un evento storico che cambierà il futuro di Milano e del calcio italiano. San Siro è stato venduto a Inter e Milan dopo l'ultimo Consiglio comunale. Una decisione che è arrivata dopo una battaglia durata circa 6 anni. Abbiamo fatto il punto, ripercorrendo quanto accaduto, con il noto giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Il pressing di Paolo Scaroni, in questi ultimi anni, che peso ha avuto sulla decisione finale?

"Feci una domanda a Scaroni nel 2018, in una delle prime occasioni in cui si parlò del nuovo stadio, dopo aver fallito tutta la trafila fallimentare per la stadio della Roma di Pallotta a Tor di Valle. Chiesi a Scaroni perché bisognava essere fiduciosi su quel progetto milanese rispetto all'esito che aveva avuro quell romano. Mi rispose: "Perché qui siamo a Milano". Gli ho ricordato quell'evento qualche anno dopo, era il primo deluso dagli eventi, per quelle mancate risposte e il mancato coraggio. La classe politica deve dare risposte chiare. Quello che Inter e Milan hanno fatto negli ultimi mesi, hanno messo in risalto tutto ciò che poteva portare un nuovo stadio in termini di benefici, e messo in evidenza le cose negative che avrebbe portato la decisione opposta".