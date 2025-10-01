MN - Bellinazzo su San Siro: "Passaggio fondamentale per Inter e Milan. Ecco perché"

Un evento storico che cambierà il futuro di Milano e del calcio italiano. San Siro è stato venduto a Inter e Milan dopo l'ultimo Consiglio comunale. Una decisione che è arrivata dopo una battaglia durata circa 6 anni. Abbiamo fatto il punto, ripercorrendo quanto accaduto, con il noto giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Un passaggio fondamentale.

"Era una scelta necessaria per avviare un progetto di riqualificazione dell'area. In primo luogo, perché questo è un tema che viene sempre trascurato. Chi è a Milano sa che quell'area, oltre al giorno della partita, resta abbandonata a sé stessa durante la settimana. Ed è stato poi un passaggio fondamentale per far sì che Milan e Inter possano entrare a pieno titolo, come meritano, nella modernità della football industry. Senza uno stadio che presenti determinate caratteristiche strutturali e possa offrire determinati servizi, sarebbe impossibile raggiungere livelli di fatturato adeguati per rimanere ai massimi livelli del calcio europeo".