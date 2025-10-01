MN - Bellinazzo su San Siro: "Speculazione edilizia? Se il progetto è sostenibile e regolare..."

Un evento storico che cambierà il futuro di Milano e del calcio italiano. San Siro è stato venduto a Inter e Milan dopo l'ultimo Consiglio comunale. Una decisione che è arrivata dopo una battaglia durata circa 6 anni. Abbiamo fatto il punto, ripercorrendo quanto accaduto, con il noto giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

C'è anche chi ha parlato di "speculazione edilizia".

"Deve essere motivata. Nel momento in cui si stabilisce che il contributo pubblico su questi impianti non deve esserci o essere limitato al massimo, e quindi si deve ricorrere al privato, è naturale che devi pensare a un intervento che - escluso lo stadio - abbia alcune opere compensative che consentano di dare sostenibilità economico-finanziaria all'investimento. Se questo avviene in maniera rispettosa, nelle volumetrie, allora perché no? Nel famoso iter pluriennale i club avevano anche accettato di ridurre le volumetrie. Questo per dire che, nel momento in cui tutto ciò viene rispettato, dando la possibilità di costruire un progetto sostenibile nel rispetto delle regole, non capisco quale possa essere la speculazione edilizia. Parliamo di investimenti di privati che devono essere remunerati o remunerabili con i ritorni economici di quell'investimento".