MN - Bellinazzo sulla vendita di San Siro: "Chi viene pagato per svolgere un incarico deve studiare e prendere decisioni, argomentandole"

Un evento storico che cambierà il futuro di Milano e del calcio italiano. San Siro è stato venduto a Inter e Milan dopo l'ultimo Consiglio comunale. Una decisione che è arrivata dopo una battaglia durata circa 6 anni. Abbiamo fatto il punto, ripercorrendo quanto accaduto, con il noto giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ha affermato questa mattina che chi è uscito dall'aula durante il Consiglio lo ha fatto per il bene della città.

"Il bene della città quale dovrebbe essere? Se sei un soggetto a cui una parte dell'elettorato ha dato parte della responsabilità, se sei membro del Consiglio devi avere il coraggio di dare una risposta. Uscire dall'aula mi sembra più una via di fuga, ricorrere a strategie di voto e di posizionamento partitico. Non intendo così la politica, chi viene pagato per svolgere quell'incarico ha il dovere di studiare e prendere delle decisioni, e di argomentarle".