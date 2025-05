MN - Beneforti: "A differenza del Milan, il Bologna non può arrivare con la testa solo alla finale"

In sei giorni il Milan sfiderà per due volte il Bologna. E se la partita del venerdì per i rossoneri conta relativamente, il 14 maggio è la data in cui ci si gioca la stagione. I felsinei, a differenza del Diavolo però, non possono mollare nemmeno l'appuntamento di San Siro essendo ancora in corsa per la Champions. Qual è lo stato attuale dei rossoblù? Ne abbiamo parlato con Claudio Beneforti, storica firma del Corriere dello Sport da anni a seguito del Bologna. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni per MilanNews.it.

Claudio Beneforti, come sta arrivando il Bologna alla finale di Coppa Italia?

"A differenza del Milan, il Bologna non può permettersi di arrivarci con la testa solo dedicata alla finale. La squadra è ancora in ballo per un posto in Europa attraverso il campionato: c'è la possibilità, se pur complicata, di andare in Champions mentre l'Europa League a portata di mano. La squadra vuole giocarsi fino in fondo la carta campionato, non solo la Coppa Italia".

E prima della finale c'è un altro Milan-Bologna, a San Siro

"Italiano non ha mai fatto grandi turnover. Se vuoi mandare un segnale alla squadra che il campionato è molto importante non puoi cambiare 8-9 uomini. Ne cambierà 4-5 e probabilmente quelli che sono a oggi non completamente a posto sul piano fisico, come Ndoye, Odgaar, Holm, Castro non so se giocheranno. Non so come giocherà il Milan venerdì, ma sarà molto importante indipendentemente da chi andrà in campo sarà l'approccio e l'atteggiamento".