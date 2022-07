MN - Bertarelli su Giroud: "Ha iniziato come aveva finito: segnando"

MilanNews.it

Mauro Bertarelli, ex attaccante, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Giroud: “Ha iniziato come aveva finito, segnando. Al di là delle amichevoli che spesso lasciano il tempo che trovano, Giroud è un calciatore di enorme spessore che in Italia ha avuto un impatto veramente rilevante”.