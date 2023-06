MN - Bisantis: "Non vedo il Milan competitivo per lo scudetto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Bisantis, noto radiocronista di Radio Rai, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è espresso così su quelli che dovranno essere gli obiettivi del Milan a partire dalla prossima stagione: "Ora come ora, non vedo il Milan competitivo per vincere lo scudetto. Per cui, l’obiettivo deve essere entrare in Champions, al fine di mantenere il trend di questi anni. In Europa invece cercare di arrivare agli ottavi o ai quarti. Capiremo meglio mercato evolvendo, in ogni caso…”.