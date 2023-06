MN - Bisantis sull'idea Scamacca: "Non vorrei facesse la fine di Origi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Bisantis, noto radiocronista di Radio Rai, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato di quelli che potrebbero essere i movimenti in entrata del Milan, nello specifico in attacco, commentando il presunto interesse per Gianluca Scamacca: "Sapevo che il Milan osservava Scamacca, ma non so quanto possa rappresentare il profilo di centravanti ideale per i rossoneri. Al West Ham ha fatto molta fatica. Non vorrei possa fare la fine di Origi…”.