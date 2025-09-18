MN - Bonfrisco torna su Milan-Bologna: "Marcenaro e Fabbri dovrebbero offrire una cena a Modric"

Angelo Bonfrisco, ex arbitro oggi opinionista televisivo è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it sul delicato e particolare episodio accaduto durante l'ultimo turno di campionato tra Milan e Bologna. Il tanto contestato rigore su Nkunku resta ancora oggi un tema forte soprattutto per la gravità dell'episodio, e conseguente espulsione di Massimiliano Allegri, che non sarà presente sabato sera a Udine. Queste le considerazioni di Bonfrisco.

Milan vincente sul Bologna, ma..

"Sì, diciamo che la vittoria dei rossoneri ha permesso di rendere più morbido il grave errore dell'accoppiata arbitri Marcenaro-Fabbri. E' stato l'episodio sin qui più grave di questo inizio di campionato, la squadra arbitrale dovrebbe invitare Modric a cena per avergli "risolto" La serata (ride, ndr.)".