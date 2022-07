MN - Braeckman: "De Ketelaere è chiaramente tentato dal Milan"

MilanNews.it

Alexandre Braeckman, giornalista di RTL Sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MilanNews.it parlando di Charles De Ketelaere: “Credo che il Brugge voglia ottenere il massimo possibile, e punta ad una cifra sui 40 milioni di euro. Se il Milan è in grado di arrivarci con i bonus allora dovrebbe essere a posto. In caso contrario, potremmo vederlo partire per 30-35 milioni di euro, ma ciò richiederebbe una presa di posizione del giocatore per favorire una partenza. De Ketelaere è chiaramente tentato dal Milan. Tra le pretendenti (c’è anche l’interesse di Leeds e Leicester, ndr), questa è la sfida a cui dà la priorità”.