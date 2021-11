MN - Braglia: "Milan squadra giovane che puà incappare in risultati altalenanti, ma posizione di classifica non casuale"

Contattato dalla nostra redazione, l'ex portiere rossonero Simone Braglia ha commentato così il periodo dei rossoneri: "Il fatto che il Milan sia in quella posizione in classifica non è casuale ma la squadra rossonera è un gruppo giovane che può incappare in risultati altalenanti. La mancanza di continuità si può assegnare in mancanza di leadership in alcuni elementi ma questo è normale essendo una squadra dall'età media molto bassa. Queste sconfitte fanno crescere e porteranno il Milan a raggiungere quel blasone e quei trionfi che caratterizzano il Milan"