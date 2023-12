MN - Brambati: "L'attuale Milan è ben lontano dalle idee di Pioli"

vedi letture

Il momento che sta attraversando il Milan è piuttosto delicato, anche se le ultime due vittorie di fila in campionato contro Fiorentina e Frosinone sono state una bella boccata d'ossigeno per la squadra di Stefano Pioli. Anche il tecnico rossonero è finito nel mirino delle critiche nelle ultime settimane, ma è stato confermato al suo posto da Gerry Cardinale dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Massimo Brambati, ex calciatore ed opinionista, ha detto la sua a Milannews.it sul lavoro di Pioli e sul gioco della formazione milanista:

A tuo avviso, quello attuale, può definirsi il Milan di Pioli?

“Non me ne voglia Pioli, ma - secondo me - l’attuale Milan è ben lontano dalle sue idee effettive. Contro il Frosinone, per esempio, io non ho visto nessun calciatore in così grande spolvero, ecco. Gli si può dare un 6.5 per il risultato, ma non di certo per il gioco espresso”.