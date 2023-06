MN - Bucchioni: "Non ci giriamo troppo intorno... Il Milan ha bisogno di un altro Kessie"

MilanNews.it

In merito al mercato rossonero e all’attualità in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Enzo Bucchioni, giornalista e saggista.

Pare tutto fatto per Kamada…

“Vedremo. Io pensavo però a un centrocampista con le caratteristiche di Kessie. Non ci giriamo tanto intorno: il Milan non è stato in grado di sostituirlo. Poi Tonali è stato troppo spremuto: occorre anche un altro mediano”.