MN - Bucchioni: "Scamacca lo vedrei nel Milan, ma non mi fa impazzire"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al mercato rossonero e all’attualità in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Enzo Bucchioni, giornalista e saggista.

Verso quale profilo ti orienteresti?

“Non ho indagato personalmente, ma ho sentito che i rossoneri si sarebbero interessati a Scamacca. La domanda è se lo vedo nel contesto Milan? La risposta è sì. L’altra domanda è se mi fa impazzire? La risposta sarebbe no. In Serie A ha fatto bene solo al Sassuolo, che è il classico contesto - come Atalanta e Udinese - in cui c’è un sistema collaudato, in cui riesci a inserirti. Al West Ham ha faticato troppo…”.