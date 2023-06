MN - Bucchioni su De Ketelaere: “Non penso sia di certo colpa di Pioli"

MilanNews.it

In merito al mercato rossonero e all’attualità in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Enzo Bucchioni, giornalista e saggista.

In quali difficoltà è incappato De Ketelaere? Un anno fa, se ne parlava con i connotati del nuovo Kakà…

“Io lo conoscevo da prima e ero certo del suo grande talento. Non capisco cosa lo abbia frenato in Serie A. Non penso sia di certo colpa di Pioli. Il belga ha avuto chance a sufficienza. Gli ho visto sbagliare cose troppo banali: appoggi, passaggi… non può nemmeno reggere la motivazione della pressione di San Siro, perché sei un giocatore del Milan e devi saperci convivere”.