MN - Bucchioni sul futuro di Pioli: “A fine stagione ci si siederà intorno a un tavolo e si faranno le dovute valutazioni di percorso"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Enzo Bucchioni, noto giornalista.

Pensi che, indipendentemente dall’esito, a fine stagione le strade tra le due parti possano dividersi?

“A fine stagione ci si siederà intorno a un tavolo e si faranno le dovute valutazioni di percorso. Ma al Milan, cambiare in corsa adesso, non sarebbe affatto convenuto. Ora come ora, la società, l’allenatore e il suo staff devono interrogarsi su come far fronte all’emergenza infortuni, che ha danneggiato notevolmente i rossoneri. Ora è stato recuperato Bennacer e questo potrebbe segnare una svolta tattica per Pioli, per il quale è un giocatore fondamentale”.