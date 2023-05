MN - Capello: "Il Milan deve tornare ad essere veloce, attento e concentrato. Non deve concedere nulla all'Inter"

MilanNews.it

Intervenuto a margine dell'evento Milano Football Week, Fabio capello ha parlato così dell'Euroderby: "Che il Milan si ritrovi. Per vedere una grande partita bisogna sperare che il Milan torni veloce, attento e concentrato e non conceda nulla all'Inter. L'Inter è una squadra non sempre attenta ad ogni particolare".

Sulla scofitta contro lo Spezia: "Pioli ha detto che è stato importante, adesso vedremo il risultato. Il problema va risolto in casa: parlando tra allenatore e giocatori".

Meglio Real o City? "Ha meno difetti il City rispetto al Real, ma la fantasia del Madrid può essere pericolosa".