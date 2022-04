MN - Cattaneo su Origi: "Sa risolvere le finale di Champions. Sceglierei lui rispetto a Belotti"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Origi: “Credo che il Milan investirà di più sulla trequarti, sul sostituto di Kessie o sul difensore centrale per poi andare a cercare un’occasione là davanti. In questo momento ha bisogno di alzare il livello di esperienza internazionale e di abitudine a certe partite. Giocherà per il secondo anno consecutivo la Champions League, ovviamente con ambizioni superiori rispetto a quella disputata in questa stagione. Origi è uno che sa decidere anche le finali di Champions League, dunque, potrà risolvere le partite anche in Serie A. Sceglierei lui rispetto a Belotti, è una scelta allettante e di altissimo livello”.