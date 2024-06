MN - Ceccarini: "De Zerbi-Milan? Non escludo che ci abbiano pensato, ma non hanno fatto alcun tentativo"

Stagione sportiva terminata, anche con l'amichevole in Australia contro la Roma che ha chiuso così il 2023/24 del Milan. Tempo pertanto di mercato e abbiamo fatto il punto col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. In esclusiva per MilanNews.it.

De Zerbi poteva essere un nome spendibile?

"Non escludo che ci abbiano pensato, ma da lì ad arrivare a fare un tentativo per averlo ce ne passa. E il tentativo per me non l'hanno fatto".