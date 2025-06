MN - Ceccarini: "Punterei forte su Leao, Allegri potrebbe valorizzare il suo talento"

Ultime settimane piene di novità in casa Milan che sta cambiando letteralmente pelle. Annunciati Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, si pensa a costruire la squadra che verrà. Tanti i big con la valigia in mano, ma come verranno reinvestiti i soldi delle cessioni? Ne abbiamo parlato col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Capitolo Leao: è un giocatore che può coesistere col calcio di Allegri? O pensi che anche lui possa andar via?

"Io continuerei a puntare forte su un giocatore come lui. Deve solo trovare la continuità di rendimento. E Allegri in questo potrebbe aiutarlo a maturare, che le partite di 90 minuti devono portare anche un rendimento importante da parte di un giocatore del suo valore. Io lo terrei, punterei dritto su di lui e un allenatore come Allegri potrebbe valorizzare il suo talento".