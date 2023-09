MN - Che partita sarà Cagliari-Milan? Maran: "Mi aspetto un match aperto, i rossoneri avranno tante insidie. Ranieri è un grandissimo allenatore"

vedi letture

In vista del match di domani tra Cagliari e Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Rolando Maran, tecnico dei sardi tra il 2018 e il 2020. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita ti aspetti tra Cagliari e Milan?

“Molto aperta. Ci sono tante insidie che dovrà fronteggiare il Milan. È vero, il Cagliari non è partito bene, però in casa è sempre difficile da affrontare. Inoltre Ranieri è un grandissimo allenatore, con una storia esemplare. Può sempre metterti in difficoltà”.