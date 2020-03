MN - Chiaugi: "Al Milan poca chiarezza, si dovrebbe discutere in maniera seria"

L'ex attaccante rossonero Luciano Chiaugi ha parlato del licenziamento di Boban ai microfoni di MilanNews.it: "Quando ci sono questi grandi accordi vengono stabilite anche delle regole. Da un po’ di tempo al Milan mi sembra ci sia poca chiarezza. Cosa succede? Sicuramente qualcuno vuole prevaricare i compiti, vedendo anche i non risultati che stanno venendo fuori. Queste sono decisioni che non gratificano nessuno. Un club importante come il Milan dovrebbe discutere in maniera più seria e appropriata. Così si alimenta ulteriormente il malessere. Non so dove vogliono arrivare e cosa vogliono fare. È chiaro che ora Maldini sarà in uno stato di imbarazzo totale, non so se gli sarà tolto qualcosa a livello decisionale. In questo momento la situazione non è semplice".