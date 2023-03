MN - Civitarese su Leao: "Ha una serie di pensieri che lo distraggono dall'esprimersi al massimo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Roberto Civitarese, noto mental coach, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it parlando anche di Rafael Leao: “Secondo me non è neanche tanto una questione di inconscio. Dobbiamo partire da questo presupposto, il nostro cervello si concentra su un focus: ovvero l’obiettivo che miro con il mirino, ciò che metto sotto tiro. Il mio cervello su cosa è focalizzato? Questo è il punto. Il cervello non può mettere sotto tiro cinque cose alla volta, o meglio, può metterle ma ci sarà sempre una cosa più importante dell’altra. Nel caso di Leao, da esterno, dico che è normale che avere incertezza sul futuro ci porta a elaborare pensieri non sempre positivi: si passa dal dubbio alla paura fino alla contrazione.