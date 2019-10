MN - Collovati: "Calendario complicato. Si può giocare in ripartenza con Leao e Piatek"

Fulvio Collovati, campione del mondo 1982 ed ex difensore rossonero, ai microfoni di MilanNews ha parlato del calendario che vedrà impegnato il Milan nelle prossime partite: "È certamente un calendario complicato in una situazione di classifica difficile. Paradossalmente, però, per il Milan forse è meglio incontrare queste squadre che giocano e che ti consentono di giocare di rimessa. Più che imporre il proprio gioco, il Milan può giocare in ripartenza con Leao e Piatek. Magari le partite più difficili sulla carta possono rappresentare uno stimolo e un punto di inaspettata ripartenza."