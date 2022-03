MN - Colomba su Messias: "Una bella storia da raccontare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'allenatore Franco Colomba ha espresso la sua opinione anche su Junior Messias, alla prima stagione in rossonero in prestito dal Crotone e decisivo in almeno un paio di gare in questa stagione (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Quando un giocatore è forte nell’uno contro uno, è forte in tutte le categorie. Viene dal basso e grandi meriti vanno dati sia a chi ha riposto la fiducia in lui, e quindi alla società e all’allenatore, e sia al ragazzo stesso che ha dimostrato di poter reggere la categoria. E’ una bella storia da raccontare".