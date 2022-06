MN - Condò: "Ho un grafico degli ultimi 11 anni. Il Milan è risalito con la chiarezza e la coerenza del progetto"

MilanNews.it

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per LEGGERE l'INTERVISTA completa) sul progetto Elliott: "Ho un grafico sugli ultimi 10 anni del Milan. Si parte dallo Scudetto del 2011, poi un secondo posto e un terzo; poi c'è un crollo con ottavo e decimo posto, una delle fasi più buie della storia del Milan con il compratore cinese. Poi arriva Elliott e si assiste ad una costante risalita: si passa dal decimo posto al settimo, al sesto, due volte quinto, poi l'anno della pandemia con il sesto e poi secondo e poi primo. Nel corso degli ultimi 11 anni il Milan è sceso ai suoi minimi storici, per poi risalire impetuosamente, dall'arrivo di Pioli in poi, grazie alla chiarezza e alla coerenza del progetto milanista".