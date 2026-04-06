MN - Cosa fare con Leao? Bazzani: "Ruba meno l'occhio, ma i numeri sono dalla sua"

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Ma quanto sarà importante la sfida di Pasquetta tra Napoli e Milan per l'economia di questo campionato? Ma soprattutto: la formazione di Massimiliano Allegri può seriamente sperare e sognare nella rimonta scudetto? Di questo argomento ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex attaccante, oggi voce di DAZN, Fabio Bazzani.

Con Leao cosa farebbe?

"Non lo so, sono aspetti delicati, perché dipende dalle situazioni che si creano e dalla volontà del giocatore. Leao è da tanto che è al Milan, quest'anno ha anche cambiato un po' l'interpretazione del suo ruolo. I numeri sono dalla sua. È chiaro che ruba meno l'occhio di quando giocava a sinistra, però, detto questo, se lo giudichiamo come attaccante, sono numeri che ci stanno assolutamente. I discorsi di mercato sono prematuri, perché poi devi sempre vedere se hai intenzione di guardarti intorno di quelle che saranno le offerte. Quindi credo che oggi il Milan debba restare concentrato sul cacciare tutte le risorse che ha dai propri giocatori. La speranza deve essere che, nonostante Leao abbia dei numeri positivi, ha bisogno di un apporto maggiore dai propri attaccanti per la volata Champions e restare attaccato all'Inter, perché anche l'ultima è stata vinta con i gol di difensori e centrocampisti".