MN - Crochet (RMC Sport): "Onana dovrà dimostrare di valere l'interesse del Milan"

Johann Crochet, corrispondente di RMC Sport, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi su Jean Onana: “Non so se Onana è pronto a fare un salto del genere da una realtà come il Bordeaux ad una come il Milan che vuole primeggiare in Italia e far bene anche in Europa. Dovrà essere bravo lui a dimostrare di valere l’interesse dei rossoneri”.