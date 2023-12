MN - Da Milanello: allenamento tutto in gruppo per Rafael Leao

È andato bene l'allenamento odierno per Rafael Leao. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il portoghese, che è out per un problema muscolare da un mese, oggi ha svolto tutta la sessione in gruppo.

Come anticipato ieri sera (clicca qui), oggi mister Stefano Pioli ha organizzato una partitella proprio per testare le condizioni dell'esterno: le sensazioni odierne sono positive. Ci sono quindi buone indicazioni per quanto riguarda il suo utilizzo mercoledì sera in Champions League contro il Newcastle, ma le condizioni di Rafa verranno comunque monitorate giorno per giorno.

di Antonio Vitiello.