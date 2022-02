MN - Da Milanello: Lazetic torna in gruppo. Possibile convocazione per l'Udinese

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Marko Lazetic, dopo aver svolto per alcuni giorni un lavoro personalizzato alla ricerca della migliore condizione fisica e atletica, è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo squadra. Per lui non è da escludere la convocazione per il match di venerdì contro l'Udinese a San Siro.

di Antonio Vitiello