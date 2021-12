MN - Da Milanello: terminato l'allenamento defaticante. Domani e martedì squadra a riposo

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, la squadra rossonera ha sostenuto oggi il consueto allenamento defaticante post partita in quel di Milanello. Per domani e dopodomani, Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo (come da programma) per recuperare le energie fisiche e mentali. La ripresa è prevista per mercoledì mattina, quando si comincerà a preparare la gara col Napoli.

di Antonio Vitiello