Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sul potenziale contributo in rossonero di Tommaso Pobega: "A me questo ragazzo piace tantissimo. Ha qualità importanti, sa costruire, tirare in porta e sfruttare l’inserimento. Non so quanto verrà impiegato ma se gioca come sa può dare una grande mano al Milan”.