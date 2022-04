MilanNews.it

Mister Gigi De Canio si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) ai microfoni di MilanNews.it su chi lo sta colpendo in positivo in questa stagione: "Dico tre nomi. Tonali, Leao e Theo Hernandez. Crescita pazzesca la loro in questi ultimi tempi”.