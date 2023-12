MN - De Vecchi: "Contro la Dea partita equilibrata, Milan chiamato a dare conferme"

E' la vigilia di Atalanta-Milan, in programma domani pomeriggio in trasferta a Bergamo, con i rossoneri reduci da due vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina e Frosinone. I ragazzi di Pioli, dopo la trasferta di Cagliari, hanno riassaporato il gusto di segnare 3 reti e infatti il focus principale del match contro la dea sarà incentrato proprio sul fronte offensivo. Torna dal primo minuto Olivier Giroud, che aveva saltato le gare contro Fiorentina e Frosinone, dopo la squalifica rimediata a Lecce(ultima partita con gol). Buone notizie anche per il numero dieci portoghese, aumentano infatti le speranze di ritrovare anche Rafa Leao, che con ogni probabilità partirà, in caso di convocazione, dalla panchina per dare un aiuto, magari, nel secondo tempo.

In vista dell'importante partita di domani, questo un estratto delle parole rilasciate in esclusiva sul sito di MilanNews.it da parte di Walter De Vecchi ex calciatore e allenatore del Settore Giovanile rossonero: "Domani a Bergamo partita molto difficile da pronosticare in termini di esito finale. L’Atalanta è reduce da una sconfitta in cui, forse, ha pagato le fatiche dell’Europa League e quindi vorrà sicuramente fare risultato davanti al proprio pubblico. Il Milan invece è chiamato a dare delle conferme rispetto alla vittoria contro il Frosinone. Staremo a vedere”.