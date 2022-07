MN - Delio Rossi: "Se il Milan prende Dybala deve stravolgere l'assetto tattico per lui"

Delio Rossi, ex allenatore tra le altre di Lazio, Palermo e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della possibilità di mercato Paulo Dybala:

Lei Paulo Dybala lo prenderebbe?

“E’ un giocatore fortissimo, inutile negarlo. Nonostante ciò il Milan gioca senza Dybala e lo dico facendo un discorso prettamente tattico. C’è una prima punta, una seconda punta larga che ha fatto la differenza come Leao e l’altra seconda punta che di fatto è un centrocampista. Si sono alternati Diaz, Krunic e Kessiè in quella posizione. Non si può pensare di prendere Dybala e farlo giocare in questo sistema di gioco, se prendi Dybala devi stravolgere l’assetto e costruire il Milan per lui. Sarebbe una ciliegina sulla torta ma ne andrebbe valutata la fattibilità”.