MN - Djaló: "Leao ora si allena meglio, al Milan anche per me all'inizio era un po' difficile"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato da MilanNews.it, l'ex rossonero Tiago Djaló oggi al Lille ha parlato così di Rafa Leao:

Qualcosa nella sua testa dovrà pur essere scattato tra il 2021 e 2022, no? Il primo anno alternava buona prestazioni a momenti di difficoltà... invece adesso è davvero imprendibile, ingiocabile, devastante... cos'è cambiato?

"Non sono d'accordo che il primo anno era meno bravo. A mio modo di vedere non era pronto ma da allora è cambiata la sua mentalità e si allena meglio e questo tutti possono vederlo. Anche per me al Milan era un po' difficile, soprattutto perché l'italiano è una lingua difficile per noi portoghesi. Nell'ultimo anno non abbiamo parlato tanto ma so che è cambiato".