MN - Domani l'amichevole del Milan contro la Virtus Entella: questi i giocatori a disposizione

Nonostante la sosta per le nazionali, il Milan di Mister Massimiliano Allegri prosegue il proprio lavoro in vista del derby contro l'Inter. I rossoneri si terranno in forma non soltanto con il lavoro quotidiano al Centro Sportivo Milanello, ma anche con un'amichevole a porte chiuse allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno. Infatti, domani alle 11.30 il Milan giocherà un'amichevole di allenamento contro la Virtus Entella, e potrete seguire l'incontro qui su MilanNews.it grazie alla nostra live testuale.
Inoltre, come riportato dalla redazione di MilanNews.it, ecco quali saranno i giocatori della prima squadra a disposizione per domani:
Terracciano
Estupinan
Tomori
Fofana
Jashari
Loftus-Cheek
Pulisic
Di Pietro Mazzara
