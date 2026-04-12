MN - Domani si torna in campo: allenamento pomeridiano a Milanello

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Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, i rossoneri domani torneranno in campo a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di domenica pomeriggio a Verona.

Di Pietro Mazzara

MILAN-UDINESE 0-3, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI NEL POST PARTITA

Nel post partita di Milan-Udinese Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la pesante sconfitta della sua squadra.

È venuto il braccino al Milan?

“Ora si può dire tutto e il contrario di tutto. Il dato oggettivo su cui dobbiamo migliore è che per 4 volte non abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto una partita molto brutta, eravamo frettolosi, non abbiamo avuto pazienza, e sapevamo che l’Udinese poteva far male”.

Come si motiva una squadra in questo momento?

“Che all’Interno di una stagione c’è un momento difficile. C’è un solo modo: lavorare e preparare bene Verona, anche perché l’obiettivo lo possiamo raggiungere anche all’ultima partita”.

Il Milan fa fatica in attacco, come mai?

“Difficile dare spiegazioni nel calcio. Purtroppo in questo momento non riusciamo a far gol. Dobbiamo lavorare per tornare a fare risultato, mettendoci qualcosa in più”.

È preoccupato?

“No ma molto dispiaciuto, perché ci hanno messo impegno i ragazzi ma abbiamo sbagliato la partita”.

In stagione è la prima volta che lei sottolinea la mancanza di gol degli attaccanti

“È un dato oggettivo, che può capitare. Le occasioni le abbiamo avuto, non siamo riusciti a sfruttare. Da domenica casomai cambieranno.”

Sui fischi a Leao

“I fischi per la sconfitta sono più che meritati. Per me Anto riguarda Leao ha fatto una buona partita, da esterno ha avuto un po più di difficoltà. Non è una questione di singoli, ma di squadra, nel non dover avere fretta”.

La Champions è a rischio?

“Si riparte da Verona. C’è da giocare delle partite e fare dei punti. Cerchiamo di lavorare bene questa settimana e preparare al meglio questa partita. Ci sono 6 partite, un campionato da 6 partite”.