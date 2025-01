MN - Domani solo 250 tifosi rossoneri a Zagabria. Assente la Curva

Domani sera il Milan affronterà la Dinamo Zagabria per l'ottavo e ultimo atto della League Phase di Champions League: servono i tre punti ai rossoneri per raggiungere direttamente gli ottavi di finale. A seguire la squadra di Sergio Conceicao, però, non ci sarà la Curva Sud e il tifo organizzato come annunciato qualche settimana fa. Il settore opsiti rossonero, secondo quanto raccolto dall'inviato di MilanNews.it in Croazia, sarà riempito solamente da 250 tifosi.

Queste il comunicato della Curva: "Viste le nuove modalità di gestione della biglietteria nelle trasferte europee, che non permettono ai gruppi di preparare la trasferta come è sempre stato fino a oggi, a Zagabria la tifoseria organizzata non sarà presente. Con l'auspicio che la società trovi al più presto una soluzione per consentire a chi è sempre andato in giro tutto l'anno in Italia e in Europa di continuare a organizzare le trasferte per essere sempre al fianco del nostro amato Milan".

