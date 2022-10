MN - Domani vigilia di Milan-Chelsea, il programma dei Blues: allenamento a Londra e conferenza a San Siro

MilanNews.it

Dopo la netta vittoria per 3-0 ai danni del Wolverhampton il Chelsea si organizza in vista della trasferta Champions di martedì contro il Milan. I Blues di Potter, apprende la redazione di MilanNews.it, domani mattina si alleneranno alle ore 11 nel centro di allenamento di Cobham, mentre la sera, alle 19:30, saranno a San Siro per la consueta conferenza stampa di Potter (più un giocatore), che potrete seguire qui su MilanNews.it grazie al nostro live testuale.