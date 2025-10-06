MN - Eranio punge Leao: "Quest’anno rischia di fare tanta panchina, il destino ce l’ha in mano solo lui"

vedi letture

È un Milan completamente diverso rispetto alla passata stagione, questo allenato da Massimiliano Allegri. I rossoneri sono diventati squadra e gruppo coeso rispetto a qualche mese fa. Che la mentalità sia cambiata lo si può notare anche dalle parole dello stesso Allegri e Rabiot post pareggio contro la Juventus: “Sono due punti persi” il sunto del discorso. Di questo e molto altro ne ha parlato così l’ex centrocampista rossonero Stefano Eranio in esclusiva a MilanNews.it.

Un estratto delle sue parole su Rafa Leao:

La prestazione di Leao, tanti errori

"Sì, lui deve metterci qualche cosa più, così non ci siamo: l’atteggiamento è fondamentale e lui ha quasi camminato anche ieri.. non va bene. Poi il gol può anche capitare che possa sbagliarlo perchè il calcio è anche questo, sbagliare. Rafa ha un fisico e forza che non hanno in tanti in Europa, quindi potrebbe fare qualcosa di più sotto il profilo della volontà anche quando la palla ce l’hanno gli altri, poi secondo me, aggiungo che non è un numero nove e non ha le caratteristiche per giocare spalle alla porta. Leao quest’anno rischia di fare tanta panchina, il destino ce l’ha in mano solo lui."

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani (40'st Kostić), Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (23'st Openda), Yldiz (23'st Vlahović); David (23'st Thuram). A disp.: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners; Zhegrova. All.: Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (17'st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (29'st Nkunku), Gimenez (17'st Leão). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu; Ricci. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 45' Fofana (M), 4'st Locatelli (J), 14'st Bartesaghi, 29'st Gatti (J)