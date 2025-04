MN - Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del Milan

Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del Milan: come anticipato da Sky, è stata infatti trovata l'intesa definitiva tra l'ex dirigente di Juventus e Tottenham e il club rossonero dopo diversi contatti e incontri, compresi quelli nella giornata di ieri a Londra con presenti Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Diavolo, e Giorgio Furlani, amministratore delegato milanista che nelle ultime settimane ha seguito in prima persona la ricerca del nuovo ds.

Manca ancora tutta la parte burocratica, con i legali delle parti in causa che sono al lavoro per la stesura del contratto. Servirà un po' di tempo prima della firma e dell'ufficialità, ma non ci sono più dubbi sul fatto che sarà Paratici il nuovo direttore sportivo del Milan. Negli ultimi contatti, sono stati anche superate anche alcune perplessità iniziali sulla struttura interna al club di via Aldo Rossi e sul raggio d'azione dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham.

di Antonio Vitiello