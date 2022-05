MN - Festa per l'ultima a San Siro: lo stadio saluta Kjaer mentre i suoi figli calciano sotto la Sud

MilanNews.it

Come riportato dai nostri inviati a San Siro per Milan-Atalanta, dove i rossoneri escono con i tre punti in tasca, c'è stato un festeggiamento generale per l'ultima partita casalinga. Lo stadio ha realizzato cori per Simon Kjaer, salutandolo e ringraziandolo. I figli di Simon, inoltre, hanno calciato sotto la porta della Curva Sud.