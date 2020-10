MN - Finstad Berg: “Hauge avrà bisogno di tempo per ambientarsi in squadra”

"Penso che Hauge sia molto motivato e pronto per iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera. È in ottima forma. Arrivando solamente ora avrà bisogno di tempo per ambientarsi in squadra e per imparare il sistema e lo stile di gioco dell'allenatore, ma - ripeto - sembra più che pronto per questa nuova sfida. Ieri ha debuttato con la Nazionale norvegese, ed è un giovane con molta fiducia in se stesso, senza però essere presuntuoso. Quando il Bodø/Glimt ha giocato a San Siro, Jens ha dimostrato di non avere paura delle grandi occasioni, e credo che abbia dimostrato di essere capace di creare molti problemi ai difensori della Serie A". Così Mina Finstad Berg, giornalista norvegese di TV2, ci ha parlato del periodo di ambientamento di cui avrà bisogna Hauge per integrarsi in rosa e nel calcio italiano.

