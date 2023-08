MN - Foschi su De Ketelaere: "Se lo dovessi dar via, lo farei solo per farlo giocare con maggiore continuità"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Rino Foschi, direttore sportivo.

Come agiresti con De Ketelaere? C’è un interesse significativo dell’Atalanta…

“Fa parte di questo nuovo progetto giovane. Se lo dovessi dar via, lo farei solo per farlo giocare con maggiore continuità. E, soprattutto, lo farei soltanto in prestito. Secondo me a Pioli il giocatore piace e vuole valorizzarlo”.