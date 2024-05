Parla l'agente di Sesko: "Club di A e Premier lo vogliono ma il Lipsia cercherà di trattenerlo con un'ottima proposta"

vedi letture

Benjamin Sesko è uno dei nomi caldi per l'estate. Alla corsa per l'attaccante sloveno si è iscritto anche il Milan che segue il talento fin da quando mosse i suoi primi passi al RB Salisburgo. Ora gioca nella società gemella del Lipsia e la sua prima stagione l'ha finita in crescendo: nelle ultime sette partite ha segnato sette gol consecutivi, facendo lievitare la sua clausola rescissoria fino a 65 milioni. La concorrenza per il centravanti è molto affollata e non arriverebbe solamente dall'Europa.

Ai microfoni di Sportklub ha parlato l'agente di Sekso, Elvis Basanovic che ha chiarito la posizione del suo assistito: "C'è l'interesse da parte di due club del campionato dell'Arabia Saudita, ma non c'è possibilità che ci vada ora: non lascerà l'Europa. Ci sono squadre di Premier League e Serie A che vogliono Sesko, sì... Ma anche il RB Lipsia sta facendo tutto il possibile per trattenere il giocatore con una proposta davvero molto buona".