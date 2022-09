MN - Galderisi: "De Ketelaere ha grandi potenzialità e visione. La sua fortuna è Pioli"

MilanNews.it

Giuseppe Galderisi, ex giocatore del Milan, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato anche di Charles De Ketelaere. Il commento di Galderisi: "E’ un giocatore che ha grande potenzialità e visione di gioco. Sa giocare a calcio e questo è indubbio. Le difficoltà credo siano normali, deve adattarsi e ambientarsi bene ai ritmi di questo campionato. Ha una grande fortuna che è rappresentata dalla presenza di un tecnico come Stefano Pioli”. Ha poi aggiunto la sua sulla questione che possa soffrire la grandezza di San Siro: “No, un grande giocatore deve giocare in grandi palcoscenici. San Siro è perfetto per lui. Personalità, qualità e imprevedibilità non gli mancano, le carte in regola ci sono tutte. Serve solo tempo”.