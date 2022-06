MN - Gamberini (Dazn): "Enzo Fernandez è pronto per l'Europa. Investimento da fare ora"

MilanNews.it

Il giornalista di DAZN Simone Gamberini, esperto di calcio sudamericano, è intervenuto in esclusiva sul canale Twitch di MilanNews.it. In particolare il collega ha parlato di Enzo Fernandez, centrocampista 21enne del River Plate che sarebbe sul taccuino del Milan: "E' pronto per il salto in Europa, è il momento di farlo. Vista l'età può avere ancora un po’ di formazione tecnica e tattica del calcio europeo. Se si rinviasse un po’ l’arrivo, rischia di bruciarsi. Mi sembra un investimento da fare ora: lasciarlo lì lo rallenterebbe più che lasciarlo crescere. A livello tattico viene da una squadra che ha un calcio più europeo e può essere avvantaggiato".