MN - Garlando: "Sarebbe stato un peccato rinunciare a Maldini, sta crescendo come dirigente"

Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è stato intervistato da MilanNews.it (QUI l'articolo completo) e ha parlato di Paolo Maldini: "E' un lavoro in crescita, lui è cresciuto insieme a questo gruppo, come è cresciuto Pioli. Questo è importante, quando le varie componenti del club crescono insieme. Lui non aveva grandissima esperienza, non basta un passato, questo è un altro lavoro. Lui si è dimostrato sempre più credibile col passare dei mesi, la sua presenza è stata sempre più riconoscibile all'interno del club. Sta crescendo anche come dirigente, sarebbe stato un peccato interrompere questa crescita che invece può avvenire, questo può essere il primo suo vero Milan a cui ha partecipato. Theo Hernandez, l'individualità più forte e determinante di questa squadra, anche più di Ibra, l'ha portato lui. E' importante quando un dirigente vede un giocatore così e lo fa arrivare, dà a questa squadra anche una credibilità all'estero. E' un cammino interessante e da seguire quello di Paolo".