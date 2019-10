MN - Gazidis: "Abbiamo investito 135 miloni tra sessioni invernali ed estive"

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, durante l’Assemblea dei Soci del Milan ha detto: “È stato un periodo di attività incredibile, solo alcune sono visibili. Non tutte sono andate bene. Stiamo stabilizzando il club a livello finanziario. Gli incrementi di capitale sono stati di 368 milioni e le perdite sono state di circa 200 milioni. In un periodo così difficile, abbiamo investito 135 milioni tra le sessioni invernali ed estive di calciomercato. Abbiamo portato persone che amano il club e sappiamo che non ci sono stati successi di recente, ma tutti vogliono lavorare per questo.”